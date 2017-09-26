” غوغل ” تبدأ بيع الجاكيت الذكي يوم الاربعاء المقبل

بعد عام تقريباً من كشف “غوغل” عن مشروع الجاكيت الذكي الخاص بها في مؤتمر”غوغل” للمطورين عام 2016 ، كشفت الشركة عن موعد إطلاق الجاكيت بشكل رسمي للمستهلكين.

كما اعلنت”غوغل” في بيان رسمي ان الجاكيت المصنوع من قبل شركة “Levi’s” الشهيرة للجينز سيكون متوفراً للبيع بسعر 350 دولار في الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة الأميركية كما يمكنك طلب الجاكيت من خلال المتاجر الالكترونية .

الجاكيت سيكون متوفراً للنساء والرجال ويمكنك من خلاله التحكم بهاتفك اثناء قيادة الدراجة مثلاً عن طريق اللمس والسحب والتمرير كما هو الحال مع اي جهاز قابل للارتداء سيغنيك عن إخراج هاتفك كل مرة .