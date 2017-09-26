في قرار تاريخي .. ملك السعودية يسمح للنساء بقيادة السيارات و أمريكا ترحب ( فيديو )

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء أمراً بمنح المرأة حق قيادة السيارات، ونشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة هذا الحق الذي منعت منه لعقود.

واستند المرسوم الملكي إلى “ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”.

وجاء في نص المرسوم أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة.

ونص المرسوم على أن تنفيذه سيبدأ في وسط العام المقبل بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الضرورية لاستصدار رخص القيادة وملاءمة قانون المرور مع التطورات الجديدة.

متابعات

رحبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين ”نرحب بذلك بالتأكيد..‭ ‬هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد“.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك أصدر أمرا ساميا بتشكيل ”لجنة على مستوى عال من الوزارات“ ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما على أن يطبق القرار بحلول يونيو حزيران 2018. (REUTERS)