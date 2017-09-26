قائد قوات البيشمركة لوكالة روسية : ممتنون لرئيس الوزراء الإسرائيلي على مساعدته السياسية و المعنوية

أعلن قائد قوات البيشمركة الكردية الجنرال سيروان بارزاني أن كردستان العراق لم تتلق مساعدة عسكرية من إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب تقدم دعما سياسيا لأربيل.

وقال برزاني في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي”: “نمر الآن بحالة معقدة للغاية، إذ نشاهد اليوم المرحلة الانتقالية في تاريخ الأكراد. ولن ننسى أولئك الذين قدموا لنا دعما جديا. ومن بينهم إسرائيل. لا حدود لنا مع هذه الدولة ولا مجال جويا مشتركا، لذلك لا تصل أية مساعدة عسكرية منها، إلا أن هناك دعما سياسيا ومعنويا. ونحن ممتنون لرئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه المساعدة”. (RT)