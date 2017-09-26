كافاني يرفض ترك ركلات الجزاء لنيمار مقابل مليون يورو !

قالت صحيفة “إل بايس” الإسبانية إن رئيس نادي #باريس_سان جيرمان_الفرنسي ، عرض على هداف الفريق، الأوروغوياني إدينسون كافاني، مليون يورو مقابل ترك تنفيذ ركلات الجزاء للنجم البرازيلي #نيمار ، بعد الخلاف الذي دار بينهما في مباراة ليون الأحد الماضي.

وينص عقد كافاني مع نادي العاصمة الفرنسية، حصوله على مليون يورو في حال إنهائه الموسم هدافاً للفريق، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن الخليفي أكد له أنه سيحصل على هذه القيمة حتى وإن لم يستوف الشرط، مقابل ترك ركلات الجزاء لنيمار.

وبحسب “إل بايس” فإن كافاني رفض المليون يورو، بحجة أنه القائد الثاني للفريق بعد المدافع تياغو سيلفا، وأنه أقدم من نيمار، إضافة لكونه هداف الفريق، والمسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء.