كريستيانو رونالدو و صديقته يحددان موعد زفافهما

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو هداف #ريال_مدريد الإسباني حدد موعد زفافه على صديقته #جورجينا_رودريغيز صيف العام المقبل.

وبحسب صحيفة “كورييري دو مانيا” البرتغالية، فإن رونالدو حدد موعد زواجه من رودريغيز، حيث سيكون خلال صيف عام 2018.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن اللاعب لم يحدد موعدا محددا لحفل الزفاف، لكنه قد يفضل إقامته خلال شهر أغسطس 2018 عقب مشاركة منتخب البرتغال في مونديال روسيا، وفقاً لقناة العربية، ولكن في حال فشل منتخب بلاده في بلوغ كأس العالم فقد يتم تقديم موعد الزفاف إلى يونيو وينتظر رونالدو و رودريغيز طفلتهما الأولى خلال فترة وجيزة.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو سيهدي رودريغيز خاتم من الماس بزنة خمسة قراريط يبلغ سعره 265 الف يورو.