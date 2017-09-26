لأول مرة في السعودية.. تعيين امرأة مساعداً لرئيس بلدية

أصدر أمين المنطقة الشرقية في السعودية، فهد بن محمد الجبير، الإثنين، قرارا بتعيين امرأة مساعداً لرئيس بلدية محافظة الخبر، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية، في تغريدة بحسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إن “أمين (المنطقة) الشرقية أصدر قرار بتعيين إيمان عبد الله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية”.

والغامدي هي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي.

وأوضح الجبير، في تصريح صحفي، أن هذا الأمر يأتي في إطار تحقيق “رؤية المملكة 2030″ من حيث أهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.

وأضاف أن هذا يأتي أيضا ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، ومنح المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.

ولفت إلى أن “رؤية 2030″ تركز على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، عبر توليها المناصب القيادية في العديد من المجالات.

وأضاف أن الرؤية تتضمن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة.

وجرت في السعودية أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، وفازت فيها 21 امرأة بمقاعد في مجالس بلدية.

وفي سابقة، سمحت السلطات السعودية، السبت الماضي، للنساء بدخول استاد (ملعب) الملك فهد في العاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني الـ87 للمملكة. (ANADOLU)