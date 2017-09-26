ما حقيقة غناء الفنان السعودي طلال سلامة آيات من القرآن الكريم ؟ ( فيديو )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وبشكل واسع، مقطعاً للفنان السعودي #طلال_سلامة ، خلال إحدى الحفلات الغنائية التي نظمتها هيئة الترفيه #السعودية ، احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، قالوا إنه يغني فيها آيات من القرآن الكريم.

وأثار المقطع جدلاً وتفاعلاً عارماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية وخارجها، وتصدر وسم #قرآن_بالموسيقي_بموافقة_الترفيه قائمة أكثر الوسوم تفاعلاً في المملكة العربية السعودية.

وطالب عدد كبير من السعوديين الغاضبين من المقطع بضرورة محاسبة الفنان وهيئة الترفيه ذاتها، التي سمحت – من وجهة نظرهم – بارتكاب تلك الواقعة، التي تم خلالها – بحسبهم – غناء آيات من القرآن الكريم على خلفية موسيقية عزفتها الفرقة المصاحبة للفنان.

واتضح لاحقاً أن المقطع المتداول مجتزء من الحفلة وتم ترويجه بهدف تشويه صورة الفنان وهيئة الترفيه السعودية، إذ إن بداية المقطع تظهر الفنان وهو يمتدح بلاده والملك سلمان قبل أن يقتبس دعاءه من وحي الآيات الكريمة في سورة الفلق.

وقال سلامة فيما ألقاه: “ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.

وتصدر عدد من المغردين للدفاع عن الفنان السعودي وتوضيح حقيقة المقطع المجتزأ، مؤكدين أن طلال سلامة “يتعرض لحملة من الكذب والافتراء”.