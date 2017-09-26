محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحافي بارز بعد اعتقاله 11 شهراً

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحافي بارز بعد اعتقاله 11 شهراً

أمرت محكمة تركية مساء الاثنين بإطلاق سراح صحافي مسجون يعمل لدى صحيفة “جمهوريت” (يسار وسط) بعد أن ظل معتقلا 11 شهرا على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقررت المحكمة إطلاق سراح الصحافي البارز قدري جورسل قبيل استئناف محاكمته في القضية، بحسب ما ذكرت صحيفة جمهوريت ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

ولا يزال أربعة من المدعى عليهم وراء القضبان وهم: رئيس التحرير مراد سابونكو، والرئيس التنفيذي آكين أتالاي، وصحافي التحقيقات أحمد سيك، والمحاسب إمري إيبر.

ويحاكم ما مجموعه 17 صحفيا وموظفا في “جمهوريت” بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويتهم هؤلاء العاملون بمساعدة ثلاث منظمات إرهابية. ويواجه بعضهم ما يصل إلى 43 عاما في السجن إذا ثبتت إدانتهم.

وتتهم لائحة الاتهام الصادرة عن ممثلي الادعاء في اسطنبول الأشخاص الـ 17 بـ “مساعدة جماعة إرهابية مسلحة دون أن يكونوا اعضاء فيها”، وهى اتهامات يقول نقاد إنها غامضة.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في 31 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وتصف جماعات معنية بحرية الصحافة تلك القضية بأنها محاولة من الحكومة لـ “إسكات” المعارضة. وتنتقد صحيفة “جمهوريت” الحكومة التركية منذ فترة طويلة. (AFP)