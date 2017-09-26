مسربة المعلومات الأمريكية تشيلسي مانينغ تقول إنه محظور عليها دخول كندا

قالت مسربة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تشيلسي مانينغ إنه يبدو أنه تم حظرها من دخول كندا.

ونشرت مانينغ (29 عاما) التي كانت جندية في صفوف الجيش الأمريكي، الاثنين صورة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لخطاب من وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، وكتبت أسفلها: “إذن أخمن أن كندا حظرت علي (دخولها) بشكل دائم ؟”.

ويشير الخطاب إلى أن مانينغ تعتبر شخصا غير مقبول، عقب أن سعت الجمعة الماضية لدخول كندا عبر سان بيرنار دو لا كول في مقاطعة كيبيك، وذلك لأنه تم إدانتها بتهم ترقى إلى مستوى الخيانة في كندا.

وكتبت مانينغ على تويتر أنها سوف تطعن على قرار منع دخولها لكندا.

وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال لصحيفة ذا ستار في تورنتو إنه لم يتم سؤاله حول ما إذا كان يجب اعتبار الجندية السابقة شخص غير مقبول في كندا بسبب إدانتها، مضيفا أنه سوف يفكر جيدا قبل إلغاء القرار.

ويذكر أن مانينغ أدينت عام 2013 بسرقة مئات الالاف من الوثائق الحكومية السرية، وتقديمها لموقع ويكيليس الإلكتروني، وذلك أثناء عملها محللة استخباراتية في العراق في كانون ثان/ يناير 2010.

وبعد الادانة بفترة قصيرة، أعلنت مانينغ، التي خدمت في الجيش بصفتها جندي يدعى برادلي، أنه سوف يتحول جنسيا إلى أنثى وأنه سوف يسمي نفسه تشيلسي.

وقد عفا عنها الرئيس الأمريكي حين ذاك باراك أوباما في كانون ثان/ يناير الماضي، وتم الإفراج عنها في آيار/ مايو الماضي.(DPA)