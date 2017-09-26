منتخب بشار الأسد الكروي يخسر قائد دفاعه في المواجهتين المصيريتين أمام أستراليا

تلقى منتخب بشار الأسد ضربة قوية بعد أن تأكد غياب قائده الثاني، المدافع أحمد الصالح، عن مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 أمام أستراليا، إثر تعرضه لإصابة مع فريق هينان الصيني الذي يلعب له، وذلك وفقا لما نشره الصالح عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقال الصالح: “قدر الله وما شاء فعل، بعد تقرير من دكتور الفريق الصيني، تبينت إصابتي بتمزق بالعضلة الخلفية وغياب عن اللعب لمدة 21 يوما”.

وأكد الصالح أنه سيغيب عن مباراتي المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي ووجه رسالة لزملائه قائلاً: “كنت أتمنى أن أكون موجودا معكم لكن قدر الله وما شاء فعل، ثقتي كبيرة بإخواني اللاعبين فهم قادرون على تحقيق الانتصار والتأهل للملحق العالمي”.

وكان الصالح قد خرج مصاباً من إحدى مباريات فريقه في الدوري الصيني، وأشار في وقت سابق إلى أنه طلب الخروج من الملعب كي لا تتفاقم الإصابة ليستطيع المشاركة مع منتخب بلاده.

يذكر أن المنتخب النظامي سيواجه أستراليا في 5 من تشرين الأول في ماليزيا، ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي، قبل أن يتجدد اللقاء في أستراليا في 10 من نفس الشهر.