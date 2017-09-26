هولندا : شركة نقل بضائع توقف رحلات شاحناتها إلى بريطانيا بسبب الأخطار و الخسائر التي يتسبب بها اللاجئون !

هولندا : شركة نقل بضائع توقف رحلات شاحناتها إلى بريطانيا بسبب الأخطار و الخسائر التي يتسبب بها اللاجئون !

أوقفت شركة “راينن” الهولندية، رحلاتها التي تنقل فيها البضائع إلى بريطانيا، عبر الشاحنات، بسبب المشاكل والأخطار الكثيرة التي يسببها اللاجئون للسائقين، والسلوك العدائي لهم، حيث يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر هذه الشاحنات.

ونقلت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية، أمس الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، عن الشركة، أن سائقيها لا يتم الترصد لهم في مخيم كاليه بفرنسا وحسب، وإنما في بلجيكا وهولندا أيضاً.

ويعني هذا التوقف أن الشركة ستخسر كثيراً، حيث تعبر القناة أسبوعياً من 40 إلى 50 شاحنة، ما يدر على الشركة من 5 إلى 6 مليون يورو في السنة.\

ويغرّم السائق بمبلغ 900 يورو في حال العثور على متسلل في شاحنته، إضافة للأضرار التي تحدث بسبب قضاء المتسلل حاجته في الشاحنة.

وتنقل الشركة الكثير من مواد تغليف الأغذية إلى بريطانيا، لكن يتم رفضها هناك في حال كانت ملوثة أو مخرّبة من قبل متسلل إلى الشاحنة.

وتعتبر هذه الشركة الأولى في هولندا التي تقوم بإيقاف شحناتها إلى بريطانيا، ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت شركات أخرى ستقوم بالخطوة ذاتها، (AksAsler.com)، فيما تختار العديد من الشركات طريقاً آخر إلى بريطانيا، مع أن طريق كاليه هو الأسرع والأقل تكلفة.

وبحسب اتحاد النقل والخدمات اللوجتسية الهولندي، ليس هناك إشارات على أن الوضع السيء الذي كان منذ سنتين سيعود مجدداً، حيث كانت تحصل حوادث يومية مع المهاجرين الذين يحاولون الصعود إلى الشاحنات، مستخدمين العنف في بعض الأحيان، بحسب مدير الشركة خيريت هيس.

وقال مدير الشركة إن قرار توقفه عن النقل إلى بريطانيا قد اتخذ منذ كانون الثاني الماضي، لكنه نفذ هذا الشهر، وكان لقرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دور في اتخاذه للقرار

المصدر : Volkskrant