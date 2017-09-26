وسائل إعلام أردنية : ” عشرات الآلاف من الطلاب السوريين يزاحمون طلابنا في مدارسنا .. و صرخات الأهالي تفضح الاستعدادت الوهمية لوزارة التربية “

وسائل إعلام أردنية : ” عشرات الآلاف من الطلاب السوريين يزاحمون طلابنا في مدارسنا .. و صرخات الأهالي تفضح الاستعدادت الوهمية لوزارة التربية “

نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر مسؤولة لم تسمها أن “أعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بلغ نحو 126 الف طالبا وطالبة، يزاحمون الطلبة الاردنيون على مقاعد الدراسة”.

وقال موقع “جفرا نيوز” الأردني، إنه منذ بدء العام الدراسي “تعاني مئات المدارس الحكومية من اكتظاظ كبير في قدرة الاستيعاب”.

وأضاف: “تستمر مواقع التواصل بنشر مئات من مقاطع الفيديو والصور التي تفضح الاستعدادات الوهمية لوزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي”.

وتابع: “وصل الامر في بعض مدارس محافظات الشمال الى فتح صفوف داخل كرفانات حديدية لا تراعي ادنى شروط التعليم الصحية ، ومشابهة تماما لكرفانات مخيم الزعتري في المفرق”.

وأفاد بأنه “رغم معاناة اهالي الطلبة الاردنيين وتكرر شكواهم في هذا الشأن، الغت الوزارة بخبر نشر أمس الاحد شرط البطاقة الامنية لقبول الطلبة السوريين، ما يعني توافد الالاف منهم الى المدارس الحكومية، في الوقت الذي يلقي فيه وزير التربية عمر الرزاز اللوم على هجرة الطلاب الاردنيين المدارس الخاصة وتوجههم الى المدارس الحكومية، متناسيا استقبال الوزارة لعشرات الالاف من الطلبة السوريين خلال 5 سنوات ماضية، لم يواكبها اي خطط استراتيجية لاستيعابهم”.