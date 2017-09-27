آرنولد شوارزنغر : ميسي ” تيرمينيتر ” كرة القدم

أطلق نجم هوليوود الأمريكي #آرنولد_شوارزنغر ، لقب “تيرمينيتر كرة القدم” على أسطورة نادي #برشلونة الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، معرباً عن تشجيعه للنادي “الكاتالوني” بسبب “البرغوث”.

وقال شوارزنغر، في تصريح لصحيفة موندو ديبورتيفو “الكاتالونية”، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “أشعر بضعف شديد تجاه موهبة ميسي، إنه لاعب استثنائي، وأشجع برشلونة لأجله، هو تيرمينيتر كرة القدم”، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة التي جسدها النجم الأمريكي من أصل نمساوي في ثمانينيات القرن الماضي، وامتدت إلى 5 أجزاء.

ويستعد شوارزنغر، بطل كمال الأجسام والسياسي الأسبق، لطرح الجزء السادس من “تيرمينيتر”، بعد قرابة 30 عاماً من انطلاق السلسلة.