ألمانيا : وزيرة الدفاع ترحب بخطط ماكرون بشأن ” سياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي “

رحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن السياسة الأمنية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، الأربعاء في برلين، إنها مسرورة بمطالبة ماكرون بـ”استراتيجية أوروبية مشتركة في مجالي الدفاع والأمن، لأنهما شرط لا غنى عنه لتحقيق اتحاد دفاعي قادر على التصرف”، مضيفة أن هناك حاجة إلى التحدث عن تفاصيل هذه الخطط.

وذكرت الوزيرة أنه من الجيد أن ماكرون يدعم الخطط الحالية إنشاء صندوق دفاعي مشترك للاتحاد الأوروبي و”التعاون الهيكلي الدائم” (بيسكو) للسياسة الأمنية، المفترض تأسيسه بنهاية هذا العام.

ويمكن عبر آلية “بيسكو” أن تلزم الدول المهتمة نفسها طواعية بالمضي قدما في سياسة أمنية ودفاعية مشتركة في الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مشروعات مشتركة في هذا المجال.

وكان ماكرون طالب بإعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي، وقدم خطة زمنية ممتدة حتى عام 2024 تشتمل على مطالب خلافية، مثل استحداث موازنة لمنطقة اليورو وتشكيل قوات مشتركة للمهام العسكرية ووضع ميزانية أوروبية مشتركة للدفاع. (DPA)