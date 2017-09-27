الاتحاد الآسيوي يعدل في شروط مسابقة دوري أبطال آسيا

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لائحة كاملة بشروط مسابقة دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة 2018.

وطبقًا للائحة التي تم نشرها بالموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي على الإنترنت، ستتم مواصلة تقسيم القارة الآسيوية إلى مجموعتي الشرق والغرب حتى المباراة النهائية، وهو الإجراء الذي يُعمل به منذ نسخة 2014 .

وأجرى الاتحاد الآسيوي تعديلًا جوهريًا على نظام مشاركة المجنسين بالدوري، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين على عدم مشاركة أي لاعب يتم تجنيسه للعب كلاعب آسيوي بالبطولة إلا بعد مضي خمس سنوات كاملة من إجراءات التجنيس، بعد أن كان النظام يسمح بمشاركة اللاعبين بعد عام واحد من التجنيس، حيث يهدف الاتحاد الآسيوي لإيقاف التجنيس العشوائي الذي ضرب القارة وكذلك حالات التزوير، حيث تتساهل بعض الدول بمنح جوازات سفر دون تجنيس حقيقي للاعبين.

كما تضمنت المادة السابعة والخمسون من اللائحة إيضاحًا لحالات استمرار الإنذارات لمراحل دوري أبطال آسيا، حيث سيتم إلغاء البطاقات التي يحصل عليها اللاعبون قبل الدور النهائي، عدا العقوبات مثل الحصول على الكروت الحمراء. ( DPA )