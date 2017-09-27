النجمة التركية ” سيبل جان ” تعود بعد غياب بمسلسل تستضيف فيه أسرة سورية في ” حديقة الحب ” ( فيديو )

قالت صحيفة تركية، الثلاثاء، إن “أسرة سورية” لفتت الأنظار بعد ظهورها في مسلسل تركي عرضت حلقته الاولى على قناة “KANALD” التركية، أول أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة “سوزجو”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “الأسرة السورية” ظهرت في مسلسل “حديقة الحب” الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة التركية الشهير “سيبل جان”، والتي غابت لفترة طويلة عن الشاشة.

وعلقت “سوزجو” على مشاركة العائلة بالقول: “السوريون أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلادهم .. وجودهم في تركيا أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها، ومع التجارب التي جلبوها معهم إلى تركيا ودعم الحكومة لهم في عدة مجالات، لم يكن التمثيل استثناء، حيث تم تناول قضيتهم من خلاله”.

وأضافت أن ظهور “الأسرة السورية” في المسلسل، عكس مدى متابعة المسلسلات التركية للأحداث الجارية في سوريا، ومعاناة السوريين عن قرب.

ويظهر في المسلسل الذي أخرجه أمير خليل زادة “الحزن الكبير الذي تعيشه البطلة (سيبل جان) على العائلة السورية التي قامت بتوظيفها في مطعمها، وهو حزن ترافق مع صدمة تعرضت لها عندما علمت أن رب العائلة كان مدرساً للعزف على البيانو في المعهد العالي للموسيقى قبل أن يضطر لمغادرة بلاده بسبب الحرب”.

المصدر : Sozcu