النقل المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا : بايرن ميونخ – برشلونة – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – تشيلسي ( فيديو )
النقل المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا : بايرن ميونخ – برشلونة – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – تشيلسي ( فيديو )
بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان
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برشلونة – سبورتينغ لشبونة
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مانشستر يونايتد – سيسكا موسكو
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أتلتيكو مدريد – تشلسي
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يوفنتوس – أولمبياكوس
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