النقل المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا : بايرن ميونخ – برشلونة – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – تشيلسي ( فيديو )

27 سبتمبر، 2017
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النقل المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا : بايرن ميونخ – برشلونة – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – تشيلسي ( فيديو )

بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان

1 رابط

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برشلونة – سبورتينغ لشبونة

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مانشستر يونايتد – سيسكا موسكو

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أتلتيكو مدريد – تشلسي

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يوفنتوس – أولمبياكوس

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