” الهرم السوري ” الشاهد يروي تفاصيل تلقي منفذي هجوم ” محطة قطارات أنقرة ” تدريبهم في سوريا

أجريت يوم الاثنين الماضي، الجلسة الخامسة لهجوم “محطة قطارات أنقرة” الذي وقع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 وراح ضحيته 102 شخص.

وعلى عكس المتهمين الذين أنكروا انتماءهم لتنظيم داعش الإرهاب، روى الشاهد السري في القضية السوري الأصل واسمه الحركي “بيراميت”، أي الهرم، تفاصيل تلقيهم تدريبات في تل العبيد السورية، حيث ذكر الشاهد السري أن أحد المتهمين في إطار القضية ويُدعى أرمان أكيجي قاتَلَ في أفغانستان وقدم إلى غازي عنتاب التركية، ومن ثم التحق بصفوف التنظيم الإرهابي حيث كُلف بالاهتمام بأسر أفراد التنظيم والشؤون المالية، مشيرا إلى أنه من القوى القتالية بالتنظيم ويعشق المال.

وفيما يتعلق بالمتهم الآخر ويُدعى طلحة جونش أفاد الشاهد السري أن اسمه الحركي محمد، ودرس في قسم الكيمياء مما مكنه من صنع القنابل التي يستخدمها التنظيم، كما أنه يدرب عناصر التنظيم على استخدامها، مشيرا إلى أن المتهم الحاج علي دورماز يشارك في فعاليات التنظيم الإرهابي داخل سوريا حيث يصنع القنابل ويدرب عناصر التنظيم الإرهابي على استخدام الأسلحة.

وأضاف الشاهد السري أن المتهم يعقوب كارا أوغلو من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ويقوم بتمويل الجماعات التابعة للتنظيم، بينما يتولى المتهم رسول دمير الدعم المادي للتنظيم.

وأوضح الشاهد السري أنهم بعد تلقيهم تدريبات في بلدة تل العبيد التابعة لمدينة الرقة عبروا الحدود إلى تركيا من جهة بلدة “ألبايلي” التابعة لمدينة كيليس التركية، ومكث في المنزل نفسه مع 50-60 شخصا، مشيرا إلى تلقيهم تدريبات رياضية ودينية وعسكرية على مدار 40 يوما داخل مدينة تل العبيد.

هذا وتبين أن وزارة الصحة التركية لم تسمح بالتحقيق مع فرق الطوارئ التي تلقت انتقادات عنيفة بسبب تأخرها في الوصول إلى موقع الحادث وإهمالها. (ZAMAN)