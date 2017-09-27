الهلال السعودي يقترب من نهائي أبطال آسيا على حساب فريق إيراني و هاتريك السوري ” عمر خربين ” يتسبب بوفاة مشجع إيراني

الهلال السعودي يقترب من نهائي أبطال آسيا على حساب فريق إيراني و هاتريك السوري ” عمر خربين ” يتسبب بوفاة مشجع إيراني

حقّق الهلال السعودي أفضلية مبكّرة بفوزه الكبير بنتيجة 4-0 أمام بيرسيبوليس الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017 على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم الثلاثاء.

ويدين الهلال بالفضل إلى المهاجم السوري عمر خربين الذي سجّل ثلاثة أهداف بينما أضاف ياسر الشهراني الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول حيث سيدخل الهلال مباراة الإياب بأفضلية جيدة ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا.

سيطر الهلال على اللقاء منذ البداية وبعد إهدار عدد من الفرص، نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 31 بعد كرة عرضية من محمد البريك من الجهة اليسرى تابعها عمر خربين برأسه في مرمى الحارس علي رضا بيرانفاند.

وواصل الفريق السعودي سيطرته ونجح بإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين بعدما عزّز تقدمه قبل خمس دقائق على الإستراحة إثر هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى ياسر الشهراني الذي أطلق تسديدة قوية بيمناه من على حافة المنطقة ذهبت إلى يمين الحارس الإيراني.

وحصل بيرسيبوليس على فرصة من أجل العودة إلى اللقاء بعد طرد لاعب الوسط السعودي عبدالله عطيف إثر حصوله على بطاقته الصفراء الثانية على التوالي في غضون دقيقة واحدة ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين.

إلا أن الهلال نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد كرة عرضية أرضية من سالم الدوسري وصلت إلى خربين الذي سجّل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث لفريقه إثر متابعة من مسافة قريبة في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أكمل خربين ثلاثيته بعد هجمة سريعة أنهاها المهاجم السوري بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة على يمين الحارس ليخرج الهلال فائزاً بثلاثية نظيفة ويضع قدماً في نهائي البطولة قبل مباراة الإياب التي ستُقام في العاصمة العمانية مسقط يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. (FIFA)

ونقلت شبكة “إرم نيوز” عن مواقع إخبارية إيرانية أن مشجعاً من أهالي مدينة مشهد “توفي بعدما خسر فريه أمام نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة”.

وقال موقع “طرفداري” في قناته على “التلغرام”، إن “حسين رفيعي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً ومن مشجعي الأحمر توفي عقب انتهاء المباراة”.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أسرة المشجع، قولهم إن ”رفيعي توفي في أحد مقاهي مدينة مشهد حيث كان مع أصدقائه يشاهد مباراة برسبوليس مع الهلال”، مضيفة أن “رفيعي أصيب بسكتة قلبية مفاجئة”.