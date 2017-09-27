بالفيديو .. اختبار يكشف كذب ” أبل ” بخصوص ” آي فون 8 “

أجرت شركة “فون باف” الشهيرة في عالم اختبارات الهواتف الذكية، اختبار سقوط لهاتفي “آي فون 8″ و”8 بلس” للتأكد من قوة ومتانة الزجاج الخلفي لهواتف أبل الجديدة، الذي وصفته الشركة الأمريكية خلال مؤتمرها الأخير بأنه أقوى نوع زجاج استخدم على الإطلاق في الهواتف الذكية، لكن الاختبار أثبت كذب ما قالته أبل.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته الشركة عبر قناتها على يوتيوب، مستخدمة جهاز اختبار السقوط الذي تعتمد عليه دائماً في اختباراتها مع جميع الهواتف الذكية فور إطلاقها، فإن هاتف “آي فون 8 بلس” تحطم من أول مرة سقط فيها على الأرض من الجهة الخلفية، على غرار هاتف سامسونغ “غالاكسي نوت 8” الذي تحطم أيضاً.

وعلقت الشركة ساخرة من مبالغة أبل في الثناء والافتخار بهاتفها أثناء وصفها لمتانة زجاج الجهة الخلفية لهواتفها الثلاثة الجديدة “8” و”8 بلس” و”إكس”، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وركزت “فون باف” على جملة أبل أنها “تملك أقوى نوع زجاج على الإطلاق” لم يستخدم قبل في الهواتف الذكية.

وأشارت “فون باف” إلى أن أبل صرحت بمزايا عديدة لهواتفها الجديدة أثناء مؤتمرها في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعضها حقيقي، لكن فيما يتعلق بالزجاج الخلفي، فهي ليست على حق، مستندة إلى اختبارها لهاتف موتورولا “موتو زد 2 فورس” الذي أسقطتهه على وجه وجوانبه والجهة الخلفية أكثر من 10 مرات، وظل الزجاج بحالة “جيدة”.