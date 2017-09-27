بالفيديو .. قدرات خيالية لسيارة ” جاكوار ” المستقبلية

تقدمت شركة #جاكوار البريطانية بسيارة اختبارية مميزة تتصف بمقود ذي عقل اصطناعي.

وكشفت شركة جاكوار لاند روفر عن تفاصيل مشروعها Future-Type في إطار مهرجان التقنيات السنوي الذي أقيم في لندن، و تعتبر Future-Type سيارة كهربائية صغيرة الحجم ذاتية القيادة، تتسع لثلاثة أشخاص، تتمتع بإمكانية تغيير أماكن تركيب المقاعد.

ويعد المقود الذي سمي بـSayer تيمنا لمالكولم ساير مصمم الماركة الشهير، أهم مظاهر السيارة الاختبارية، ومساعدا شخصيا لصاحبه، وفقاً لقناة روسيا اليوم، وهو قابل للإزالة، إذ يمكن تركيبه على السيارات المشابهة، حيث تنوي الشركة طرح هذه السيارت لتكون تشاركية.

كما سيتذكر المقود كل ما يفضله السائق من وضعية المقعد ومنظومة الملتيميديا وكذلك خطوط رحلاته العادية وغير ذلك.

ويستخدم Sayer خارج السيارة، حيث يستطيع استدعاءها إلى مكان معين، في وقت محدد انطلاقا من جدول أعمال صاحبه. وسيقوم بتشغيل الموسيقى، وبإمكانه حجز طاولة في المطعم، حتى أنه سيذكر صاحبه بما تبقى من الغذاء في ثلاجة منزله.