بالفيديو .. ملكة جمال إسبانية تتعثر و تقع بالمسبح

لو كان التعثر يمنح صاحبته بعض النقاط بمسابقة ملكة جمال، لكانت Pilar Magro التي نافست غيرها في مسابقة ملكة جمال إسبانيا التي جرت الأحد الماضي، أول من حصل عليها، فنهار ذلك اليوم الأحد كانت تستعرض فستانها مع مرشحات أخريات عند مسبح أحد الفنادق استعدادا لحفل المسابقة الليلي، فإذا بها تتعثر وتفقد توازنها، ثم تسقط إلى المسبح على مرأى من كاميرات كانت تصور المشهد بكامله.

وكانت بيلار، التي شاركت في المسابقة عن مقاطعة Caceres المجاورة بوسط الغرب الإسباني للبرتغال، منتعلة حذاء ذا كعب عال، عندما اقتربت من حافة المسبح لتستدير عندها تبخترا بفستانها، وفق ما نراها في فيديو تعرضه قناة العربية، إلا أن استدارتها لم تكن ناجحة كما يجب، فترنحت وسقطت في الماء وتبللت بكاملها وسط دهشة أصابت زميلاتها المشاركات.

ولم تصب المرشحة بأي أذى تقريباً، سوى فقدانها للقب كان من نصيب ممثلة منطقة “قشتالة- لا مانشا” الذاتي الحكم بالوسط الإسباني Sofia del Prado البالغة 22 سنة، والتي ستمثل إسبانيا بمسابقة ملكة جمال الكون، الموعود تنظيمها في 26 نوفمبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

وخسرت اللقب لصالح غيرها، مع أنها كانت الأولى لجهة ترجيحات أبداها عشرات الآلاف عبر الإنترنت، وصنفوها كالأكثر حظا للفوز بالمسابقة، وجمالا لجهة المقاييس أيضا، إلا أن الرياح عاكست سفينتها وكان ما كان.