بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قائد القوات الجوية – الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية.

وجاء في المرسوم الرئاسي: “إقالة الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وتسريحه من الخدمة العسكرية”.

وبحسب مصدر قال لـ”سبوتنيك” إن بونداريوف، الذي تم ترشيحه لمنصب سيناتور في “مجلس الاتحاد” (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) عن مقاطعة كيروف، سينتخب رئيسا للجنة الدفاع والأمن في “مجلس الاتحاد” الروسي، خلال اجتماع المجلس يوم 27 أيلول/ سبتمبر. (SPUTNIK)