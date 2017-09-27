تركيا : إجراءات لوقف بث قنوات مرخصة من كردستان العراق على ” توركسات “

تركيا : إجراءات لوقف بث قنوات مرخصة من كردستان العراق على ” توركسات “

بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية باتخاذ إجراءات لوقف بثّ قنوات (“K24 TV”، “WAAR TV”، “Rudaw TV”) الحاصلة على ترخيص البث من حكومة الإقليم الكردي في العراق عبر قمر توركسات التركي.

وحول أسباب إيقاف بث القنوات المذكورة، أفاد مسؤولون في الهيئة للأناضول اليوم الاثنين، أن مراقبة بث قناة ” WAAR TV” أظهرت قيام الأخيرة باستخدام عبارة “منطقة كردستان” في إشارتها لمنطقة جنوب شرقي الأناضول خلال النشرة الجوية في 16 يوليو/ تموز الماضي.

إضافة، وفق المسؤولين أنفسهم، إلى استخدام مصطلح Baküre Kurdistane والتي تعني “كردستان الشمالية” أثناء تغطية درجة الحرارة في ولايتي دياربكر ووان التركيتين(جنوب).

وذكروا أن قناة K24 TV، أظهرت في أحد برامجها منطقة صفراء تحت مسمى “كردستان” تضم مناطق من العراق وسوريا إضافة إلى منطقتي شرق وجنوب شرقي الأناضول في تركيا، وبعدها قسموا تلك المنطقة إلى 4 أجزاء ووصفوا شرق وجنوب شرقي الأناضول باسم “Baküre Kurdistane”.

وأشار المسؤولون أن قناة Rudaw TV، أيضًا اعتمدت نشر أمور مماثلة للقناتين السابقتين.

وبيّنوا أن التحقيقات التي أجريت بخصوص تلك المنشورات استنادًا على بلاغات تلقاها مركز التواصل في الهيئة، والأخبار المتداولة، أظهرت بث تلك القنوات منشورات لصالح منظمة “بي كا كا/ ي ب ك” الإرهابية في المناطق التي وصفتها باسم “Baküre Kurdistane”.

وأكد المسؤولون أن التحقيقات أثبتت قيام تلك القنوات المذكورة ببث برامج وتوصيفات تحمل طبيعة “هدامة وانفصالية” عبر وضع أسماء أخرى لمناطق داخل حدود الجمهورية التركية.

ولفتوا أن اجتماع المجلس الأعلى للهيئة اليوم، قرر إبلاغ شركة “توركسات” بمنع بث القنوات المذكورة. (ANADOLU)