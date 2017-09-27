تركيا : زيادة جديدة في أسعار الديزل

سجلت أسعار النفط في تركيا أعلى معدلاتها خلال اليومين الأخيرين بسبب استفتاء استقلال كردستان العراق والتطورات التي أعقبته.

وأعلنت نقابة العاملين بمنتجات النفط أنه من المتوقع زيادة أسعار الديزل بواقع 13 قرشا، حيث ذكر البيان الصادر عن نقابة العاملين بمنتجات النفط أنه من المتوقع فرض زيادة بقيمة 13 قرشا على الديزل اعتبارا من السابع والعشرين من شهر سبتمبر/ آيلول الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت أسعار النفط زيادة في العالم بلغت 30 في المئة منذ شهر يونيه/ حزيران على خلفية التطورات المرتقبة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن خلالها أن تركيا تمتلك صنبور نفط كردستان لعبت دورا في ارتفاع أسعار النفط.

واللافت في الأمر هو توقيع روسيا اتفاقيات نفط مع إدارة إقليم كردستان العراق قبيل عقد استفتاء الاستقلال. (ZAMAN)