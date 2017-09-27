تركيا : ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش ! ( فيديو )

تركيا : ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش ! ( فيديو )

تجري وزارة الصحة التركية حاليًا تحقيقاً موسعاً، حول واقعة قيام ممرضات بالسخرية من أحد المرضى المسنين داخل غرفة العناية المركزة عن طريق إعطائه سيجارة ليدخنها داخل الغرفة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، قامت إحدى الممرضات داخل مستشفى خاص بتصوير زميلاتها أثناء قيامهن بأفعال غير لائقة داخل إحدى غرف المستشفيات بمدينة صقاريا التركية.

ويظهر المقطع الرجل المريض أثناء نومه على فراشه وسط أجهزة الإنعاش وجسده متصل بالعديد من الأنابيب الطبية التي تساعده على التنفس، فيما سألت إحدى الممرضات المريض وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز: “هل دخنت من قبل”، ثم حاولت إعطاءه سيجارة ليدخن، قبل أن يقوم باقي فريق التمريض بالسخرية من الرجل المسن عند دفعه السيجارة.

ويتضح من خلال المقطع أن الرجل على علم بسخرية الممرضات منه؛ ما أثار غضبه .

وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم فور وصوله لمواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد معرفة السلطات الطبية بالبلاد بالواقعة، أجرى المسؤولون تحقيقات موسعة في الحادث .

ولم يكشف المقطع عن ملامح الممرضات المرتكبات للواقعة؛ ما يزيد الغموض حول كيفية معاقبتهن.