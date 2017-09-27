روسيا تطور هاتفاً عصياً على الاختراق

أكدت شركة “InfoWatch” الروسية المتخصصة بأمن المعلومات عزمها طرح هاتف ذكي جديد عصي على الاختراق.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن “الإعلان عن هاتف (تايغافون) سيتم في سبتمبر الجاري. وأهم ما يميزه هو نظام التشغيل (تايغا) المطور من نظام أندرويد، والذي يجعل برامجه والتطبيقات الموجودة فيه غير قابلة للاختراق، أو تسريب أي بيانات أو معلومات تحتويها”.

وزود هذا الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال “sim”، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل وأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، فضلا عن شاشة عالية الدقة بمقاس 5 بوصة، ومعالج رباعي النوى، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ويعتقد الخبراء أن يلقى هذا الهاتف روجا كبيرا في السوق الروسية نظرا لسعره المنافس الذي لن يتجاوز 300 دولار.

يذكر أن شركة “InfoWatch” المصنعة للهاتف، والتي تأسست عام 2003، تعد اليوم من الشركات الروسية الرائدة في مجال أمن المعلومات الإلكتروني، حيث باتت تملك العديد من الأسماء التجارية المعروفة في سوق الالكترونيات كـ”Kribrum” و”Attack Killer” و”Appercut” و”Cezurity” و”Taiga”.