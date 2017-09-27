سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 27 \ 9 \ 2017

27 سبتمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 27 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18500
الدولار
507
 510
اليورو
604
 600
الليرة التركية 143 145
الدرهم الإماراتي 138 139
الليرة اللبنانية 0.338 0.340
الريال السعودي 136 137
الدينار الأردني 716 721

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