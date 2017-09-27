سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 27 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 27 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 27 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18500 الدولار 507 510 اليورو 604 600 الليرة التركية 143 145 الدرهم الإماراتي 138 139 الليرة اللبنانية 0.338 0.340 الريال السعودي 136 137 الدينار الأردني 716 721

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