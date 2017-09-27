سفير إسرائيل في موسكو : منطقة خفض التوتر جنوب سوريا محور مباحثاتنا مع روسيا

قال السفير الإسرائيلي لدى موسكو، هاري كورين، إن منطقة خفض التوتر في جنوب غرب سوريا والوجود الإيراني في سوريا أهم المواضيع في المباحثات بين موسكو وتل أبيب.

وأضاف كورين في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الثلاثاء إن “الشيء الأهم ليس الكيلومترات، بل وجود إيران على أراضي سوريا بشكل عام وفي الجزء الجنوبي خاصة”.

وأكد السفير كورين إن طهران تتخذ موقفا معاديا جذريا إزاء إسرائيل، وتحشد قواتها العسكرية في سوريا وسط الدعوات إلى إزالة إسرائيل. (RT)