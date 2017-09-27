صحيفة بريطانية : فيديو نادر تم تصويره في مقهى بسوريا يظهر الجهادي البريطاني الشهير ” جون ” إلى جانب ” أشهر قرصان إلكتروني “

ظهر الجهادي الداعش المروف باسم “جون” في مقطع مصور نادر نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن الجهادي جون يظهر في الفيديو وهو يجلس في مقهى بسوريا مع 3 بريطانيين مشهورين بسوء السمعة، على حد تعبيرها.

وأضافت أن جون واسمه الحقيقي محمد إموازي (27 عاماً)، قام بـ “بح العديد من الرهائن قبل استهدافه بقنبلة قضت عليه في تشرين الثاني 2015، وكان يلتقي بشكل يومي مع العديد من المقاتلين البريطانيين داخل مقهى في مدينة الرقة”.

وأضافت أن “المقهى يقع بالقرب من برج الساعة الذي شهد ذبح العديد من الرهائن الأجانب وصلبهم، من بينهم اثنان من البريطانيين وأمريكيان، هما الصحفيان جون فولي وستيفن ستلوف”.

وقالت الصحيفة إن إموازي قتل في سيارة بالقرب من هذا المكان بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية البريطانية والأمريكية رصده.

وأظهر الفيديو “مدى انسجام العناصر الجهادية البريطانية في تنظيم داعش، وقد ضم الفريق البريطاني في التنظيم كلاً من جنيد حسين من برمنغهام، الذي يعتبر أشهر قرصان إلكتروني لدى التنظيم، وتزوج من سالي جونز التي اعتنقت الإسلام، وقد قُتل بضربة جوية قبل تصفية إموازي بأشهر عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الفيديو المسجل في المقهى، أظهر أيضاً الجهادي رياض خان (21 عاماً)، الذي تمت تصفيته بضربة جوية، مضيفة أنه كان أول بريطاني تتم تصفيته في غارة من سلاح الجو البريطاني”. (RT)