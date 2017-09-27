طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة ركاب أردنية و ” المملكة ” تنفي

انطلقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان، مساء اليوم الأربعاء، في اعقاب طائرة ركاب أردنية بعد دخولها الأجواء الإسرائيلية في الجنوب.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام إسرائيلية في سلطة الطيران الإسرائيلية، بأنه تم استدعاء سلاح الجو الإسرائيلي بعد أن عجزت سلطات الطيران عن الاتصال بالطائرة الأردنية.

من جانبها نفت المملكة الأردنية الخبر .

ونقلت قناة العربية عن مصدر مسؤول في مؤسسة الطيران الأردنية : ” لم تعترض إسرائيل أيا من طائراتنا ” .

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن الطائرة التابعة لشركة “رويال جوردينيان” كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، عندما دخلت الاجواء الإسرائيلية، وفي اعقاب تشخيص الطائرة من قبل الطائرات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، عادت الطائرة إلى مسارها وأكملت طريقها للأردن.

وأضافت أنه تبين من الفحص أن الطائرة كانت تعاني من خلل في الاتصال.