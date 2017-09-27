طلال سلامة يؤكد : مستحيل أن أغني لو جزءاً من آية بالقرآن

نفى الفنان طلال سلامة تضمينه لآيات من القرآن الكريم في إحدى أغانيه أثناء الاحتفالية، التي احتضنتها السبت الصالة المغلقة بملعب الجوهرة في #جدة .

وقال عبر منشور في حسابه بتويتر، وفق ما نقلت قناة العربية: “لا يمكن ومستحيل أن أغني لو جزءاً من آية في القرآن الكريم ولن أقبل بذلك أبداً”، مضيفاً: “لكن ما قلته نصاً معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية”.

وتابع مشدداً على أن: “من يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية (معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق)”

وأوضح سلامة أن “استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحاً ومكشوفاً.”

يذكر أن الفنان طلال سلامة سبق أن رفض في تسجيل فيديو استلام هدية عبارة عن وحدة سكنية منحت له من قطر، وقال “لا يشرفني استلامها”.