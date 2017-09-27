في السويد .. ” أيل “ مخمور يدخل منزلاً بعد كسر بابه الزجاجي

في السويد .. ” أيل “ مخمور يدخل منزلاً بعد كسر بابه الزجاجي

دخل #أيل “مخمور” جراء تناول تفاح فاسد متخمر، منزلا بعد كسر بابه الزجاجي في العاصمة السويدية #ستوكهولم .

وبحسب التليفزيون الحكومي (SVT)، فإن الايل “المخمور” دخل منزلا في حي “رونينغي” جنوبي ستوكهولم، متسببا بأضرار مادية.

وقالت آنا ويستبرج، المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي، أن أيلا أصبح مخمورا جراء تناوله تفاحا متساقطا تحت الأشجار وتخمّر مع مرور الوقت.

وأوضحت أن الايل لم يلحق الأذى بساكني المنزل، وتسبب بأضرار مادية فقط، مشيرة إلى إخراجه من قبل الشرطة وابعاده عن المنزل.

وقبل 4 سنوات، أنقذت الشرطة السويدية أيلا مخمورا، حشر نفسه أثناء محاولته تسلق شجرة تفاح في مدينة “غوتمبرغ”، بعد تناوله تفاحا متخمرا متساقطا تحت الأشجار.