كردستان العراق : نتائج الاستفتاء تظهر تأييد الاستقلال بغالبية ساحقة

أيد مواطنو كردستان العراق بنسبة 92 بالمئة استقلال إقليمهم عن العراق، كما أفادت المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء.

ويشهد الإقليم ضغوطا إقليمية ودولية شديدة ومتواصلة لأجل إلغاء نتائج الاستفتاء الذي نظم الاثنين رغم معارضة السلطات العراقية، والتي رفضت مسبقا أي تفاوض مع أربيل في هذا السياق.

وقال مسؤولون في المفوضية خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن 92,73 بالمئة من 3305925 شخصا، صوتوا بـ”نعم” في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72,16 بالمئة. وترى سلطات أربيل، التي تحكم كردستان (شمال العراق) منذ الغزو الأمريكي عام 2003 على شكل حكم ذاتي، في الاستفتاء خطوة تاريخية في مسعاها لإقامة دولة مستقلة. (FRENACE24)