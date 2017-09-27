مئات الكلاب تجتمع في حديقة أسترالية لتحقيق رقم قياسي عالمي

في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي لأكبر تجمع للكلاب من فصيلة “كولي بوردر”، تجمع أكثر من 500 كلب وأصحابهم في حديقة عامة أسترالية.

وبلغ العدد النهائي للكلاب في الفعالية التي أقيمت يوم الأحد الماضي في حديقة أوفال ولاستون جنوب أستراليا، 534 كلباً، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وكان عدد الكلاب كافياً لتحطيم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 303 كلباً في عام 2013.

وقالت جمعية “بي كي أو إس إي” التي تعنى بالرفق بالحيوان بأنها قامت برعاية الفعالية، لجمع أكبر قدر من الأموال من أصحاب الكلاب المشاركين، وستتبرع بها لجمعيتي “إنجل أنيمال ريسكيو” و “إس إي دوغ ريسكيو” اللتان تعنيان بإنقاذ الحيوانات وتأمين مأوى مناسب لها.

ولم تذكر المصادر إن كانت هذه الفعالية الخيرية، هدفت عبر تحقيق هذا الرقم القياسي إلى دخول سجل غينيس للأرقام القياسية.