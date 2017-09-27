ماكرون : أوروبا تواجه تحدي فك الارتباط التدريجي والحتمي مع واشنطن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في فك الارتباط “التدريجي والحتمي” مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التهديد الإرهابي.

وقال إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء، إن أساس كل مجتمع سياسي هو الأمن.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية مشتركة، مضيفا أن أوروبا يجب أن تتمتع بقدرة تدخل مستقلة مكملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتحتاج إلى تطوير ثقافة استراتيجية مشتركة.

واقترح الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى تشكيل “قوة تدخل مشتركة”، تأسيس أكاديمية استخبارات أوروبية، مع بداية العقد الثالث من القرن الحالي.

وطالب بإنشاء أيضا قوة مشتركة للدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب مكتب أوروبي للجوء وشرطة أوروبية للحدود.

كما عرض ماكرون رؤيته حول “تحول عميق” للاتحاد الأوروبي وكشف عن سلسلة مقترحات تقوي التكتل سياسيا وترسي قوانين مشتركة في مختلف أنحاء القارة، حيث قال إن أوروبا التي نعرفها اليوم ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة.

وعرج قائلا :”لكن أوروبا وحدها يمكنها أن تعطينا قدرة تحرك في العالم لمواجهة تحديات العصر الكبرى”. (RT)