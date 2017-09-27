” مايكروسوفت ” تعتمد خدمة ” Teams ” بدلاً من ” Skype ” للشركات

قالت شركة #مايكروسوفت ، إن تطبيق “مايكروسوفت تيمز” Microsoft Teams سوف يحل محل برنامج “سكايب فور بيزنيس” Skype for Business باعتباره برنامج العمل الجماعي الرئيسي للشركة، وذلك في أحدث جهودها لمواجهة تهديد خدمة “سلاك” Slack الصاعدة في سوق برمجيات التعاون في مكان العمل.

وأعلنت عملاق البرمجيات الأميركية عن تقنية سكايب الصوتية والمرئية الجديدة التي تضيف قدرات الاتصال المتقدمة إلى “تيمز”، وهي خدمة للتراسل الفوري موجهة للمهنيين تأتي مدمجة مع حزمة التطبيقات المكتبية “أوفيس 365”.

ومع خدمتي “سكايب فور بيزنيس” و “يامر” Yammer، نجحت مايكروسوفت لسنوات في تمكين المحترفين من العمل معاً عبر الإنترنت، ولكن منذ وصول “سلاك” في عام 2014 أصبح سوق التعاون في مكان العمل أكثر تنافسية.

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة دعم “سكايب فور بيزنيس”، خاصة للشركات التي تقوم بتشغيل البرنامج على مراكز البيانات الخاصة بها، طبقاً لما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، ولكن تتوقع مايكروسوفت أن يقوم مستخدمو النسخة المدفوعة من حزمة أوفيس 365 بالانتقال إلى “تيمز” مع مرور الوقت، وذلك مع إضافة المزيد من ميزات الاتصال.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت خدمة “تيمز” لمنافسة “سلاك” في شهر مارس/آذار الماضي، وتقول إن 125,000 مؤسسة اعتمدت الخدمة، نحو 50,000 منها تدفع لقاء استخدامها. ولم تحدد مايكروسوفت عدد المؤسسات التي تستخدم “سكايب فور بيزنيس”.