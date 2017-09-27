مقتل ضابط و جندي إسرائيليان في الجولان السوري المحتل

مقتل ضابط و جندي إسرائيليان في الجولان السوري المحتل

لقي ضابط وجندي إسرائيلي حتفهما خلال تدريبات عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة اليوم الأربعاء.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي، فقد لقي الاثنان حتفهما وأصيب 4 جنود بجروح جراء انقلاب مدفع ذاتي الحركة خلال تدريبات عسكرية.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال حالة اثنين من الجرحى بأنها خطيرة.

وذكرت الهيئة أن سلطات جيش الاحتلال قررت وقف تسيير مثل هذه المدافع في ساعات الظلام حتى إشعار آخر. (DPA)