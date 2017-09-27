منظمة الإنتربول توافق على انضمام دولة فلسطين إليها

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) ضم دولة فلسطين إليها يوم الأربعاء في خطوة عارضتها إسرائيل وذلك في تصويت أجرته الجمعية العامة للإنتربول في بكين.

وقالت الإنتربول في تغريدة على تويتر ”أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول“.

ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان ”إن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الانتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية“.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر إن أكثر من 75 في المئة من أعضاء الانتربول صوتوا لصالح انضمام دولة فلسطين للانتربول.

وشدد بيان المالكي ”على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي“.

وفي عام 2012 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من مراقب إلى ”دولة غير عضو“ بالأمم المتحدة.

ولم تصل هذه الخطوة إلى حد عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل ولكنها تنطوي على تبعيات قانونية مهمة في إمكانية انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية إذا قررت ذلك.(REUTERS)