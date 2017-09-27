” من أجل ضمان الأمن في العالم ” .. بوتين : إتلاف أسلحتنا الكيميائية بالكامل خطوة تاريخية

” من أجل ضمان الأمن في العالم ” .. بوتين : إتلاف أسلحتنا الكيميائية بالكامل خطوة تاريخية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تخلص روسيا ، يوم الأربعاء، من آخر ذخيرة من مخزون أسلحتها الكيميائية خطوة تاريخية من أجل ضمان الأمن في العالم.

وقال بوتين خلال جسر تلفزيوني مع جمهورية أودمورتيا الروسية، حيث جرى الأربعاء إتلاف آخر ذخيرة كيميائية في روسيا،

وأكد بوتين أن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها الخاصة بإتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بذريعة غريبة هي نقص الأموال.

ومع ذلك، قال إنه ينتظر من “الولايات المتحدة وكذلك من غيرها من الدول أن تنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية”، معربا عن أمله في أن “جهود روسيا الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية ستشكل مثالا لدول أخرى”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن موسكو تنفذ التزاماتها الدولية، وستقوم بإتلاف أسلحتها الكيميائية كاملة بشكل مبكر. (RT)