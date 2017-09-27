مواطن سعودي يبلغ عن ضيوفه بسبب ارتداء أحدهم حزاماً طبياً ظنه ناسفاً !

أبلغ مواطن صاحب إبل جنوب محافظة ضربة بمنطقة #القصيم ، الجهات الأمنية عن ثلاثة مسافرين استضافهم؛ بسبب شكه في تصرفات أحدهم وجد معه حزاماً طبياً ظنه حزاماً ناسفاً.

وذكرت مصادر وفقاً لصحيفة سبق، أن الواقعة بدأت مع نزول ثلاثة متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند عزبة يسكنها بدو رحل طالبين استضافتهم ليلاً، لافتةً إلى أن أهالي العزبة استضافوهم لكن لوحظ على أحدهم إخراجه جهازاً مربوطاً بسلك في وسطه أسفل ملابسه يشبه الأحزمة الناسفة.

وأضافت المصادر أن أحد الأهالي قرر التواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغهم بالواقعة، مشيرةً إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى المكان وباشرت البلاغ، لكن اتضح أن البلاغ سلبي؛ حيث إن الحزام كان عبارة عن حزام مخصص لمرضى السكر وليس حزاماً ناسفاً.