موقف برشلونة يثير غضب ليونيل ميسي

قال الصحافي الإسباني الشهير إدواردو إندا، إن نجم نادي #برشلونة ، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، غاضب من موقف النادي تجاه انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، لاعتباره أنه سيؤثر على علاقة “البلاوغرانا” بالأندية الإسبانية الأخرى.

وقال إندا، وهو مؤسس صحيفة “أوكي دياريو”، في لقاء تلفزيوني وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “بيان نادي برشلونة عن استفتاء انفصال كاتالونيا أثار غضب ميسي، إذ يعتبر أنه يتوجب على النادي اتباع سياسة النأي بالنفس في القضايا السياسية، تجنباً للعداء الذي سيتعرض له من باقي المدن الإسبانية”.

وكان برشلونة أصدر بياناً انتقد فيه موقف الحكومة الإسبانية الداعي لعدم إجراء استفتاء، المقرر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.