نائب روسي يتناول وجبة غداء بـ 228 ألف دولار !

فوجئ نائب مجلس الدولة في جمهورية ساخا الروسية، فيكتور فيدوروف، بفاتورة ثمن الغداء في مقهى “قهوة المسافر”Traveler’s coffee بمدينة ياكوتيا بأقاصي #سيبيريا ، عندما قدمها النادل لعضو البرلمان المحلي، حيث كانت بقيمة 13 مليون روبل (228 ألف دولار أمريكي).

وقال فيدوروف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”: “كنت هناك وحدي، ولم يكن هناك ما يكفي من المال على بطاقة ائتماني لتسديد الفاتورة، إنه أمر لا يصدّق 13 مليون روبل لتناول طعام الغداء!”.

وضج المعلقون على فيسبوك لهذا النبأ الذي لا يصدّق فعلا، فعلقوا قائلين بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز: “ربما أراد أصحاب المقهى بيع مقهاهم سرا لنائب الشعب!”، وكتب آخر: “ربما تكون قد أكلت الطاهي وبقية الموظفين!”.

ويعتقد بعض المستخدمين أن موظفي هذا المقهى استخدموا نهجا فرديا مع النائب فيدوروف، فكتبت أليسيا فويتوفيتش: “المليونير تأتي فاتورته بالملايين.. كل اللوم على المنصب الذي تشغله”.

وفي وقت لاحق، كتب النائب على حسابه، أن إدارة المؤسسة اعتذرت له ووعدت “باتخاذ إجراء” ضد الموظف الذي ارتكب هكذا خطأ مريع في احتساب فاتورة الغداء وضخّم قيمتها إلى مستوى غير مقبول، إلا أن النائب فيودوروف نفسه طلب “عدم توبيخ” المذنب كثيرا.

وفي وقت سابق، بدأ مكتب المدعي العام في ياكوتيا، التحقق من مصادر دخل النائب فيكتور فيدوروف، وفي عام 2016 ذكر في بيان المداخيل أنه حقق أرباحا أكبر من جميع البرلمانيين الآخرين في هذه الجمهورية.

وحينها قال النائب إنه يتعين على سلطات الضرائب أن تحقق مع “الذين لم يعلنوا إلا عن القليل من الأرباح وليس مع أولئك الذين أعلنوا عن الكثير منها”.