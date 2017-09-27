” نينتندو ” تطلق أكثر من 40 لعبة لأجهزة ” سويتش ” و ” 3 دي إس “

تطلق شركة #نينتندو أكثر من 40 لعبة جديدة لأجهزة الألعاب Switch و 3DS خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الألعاب الجديدة تشتمل على إصدارات معروفة في أجهزة الألعاب الأخرى أو ألعاب الحواسيب المكتبية، ومنها على سبيل المثال “Doom” أو “Wolfenstein II: The New Colossus”، علاوة على وجود العديد من الألعاب الجديد تماما مثل “L.A. Noire”.

وكشفت شركة نينتندو عن بعض التفاصيل الجديدة بشأن لعبة ماريو الجديدة، حيث من المقرر إطلاق اللعبة، التي ستحمل اسم “Super Mario Odyssey” بدءاً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اليابانية عن إطلاق ألعاب جديدة لأجهزة 3DS، ومنها على سبيل المثال مجموعة من الألعاب الصغيرة “Mario Party” الكلاسيكية، علاوة على إصدار جديد من لعبة ماين كرافت تحمل اسم “Minecraft: New Nintendo 3DS Edition” لأجهزة الألعاب الجوالة.

ومن المقرر أيضاً طرح اثنين من مغامرات بوكيمون الجديدة، وهما “Pokémon Ultra Sun” و “Pokémon Ultra Moon” مع حلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ( DPA )