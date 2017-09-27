وكالة روسية تكشف عن عدد اللاجئين السوريين في كوريا الجنوبية .. و تنقل تجربة ” ميكانيكي سوري ” وصلها قبل 4 سنوات

وكالة روسية تكشف عن عدد اللاجئين السوريين في كوريا الجنوبية .. و تنقل تجربة ” ميكانيكي سوري ” وصلها قبل 4 سنوات

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية خبراً، يوم الثلاثاء، بعنوان “ميكانيكي سوري يهرب من داعش فيتميز في كوريا الجنوبية”.

ونقلت الوكالة عن الميكانيكي الذي اكتفت بالقول إن اسمه أحمد، قوله: “قام والدي بإرسالي إلى بيروت خوفاً علي بعدما استشهدوا أخوتي، أنا مهندس ميكانيكا، وأحب إصلاح السيارات بشكل كبير لذلك اخترت كوريا الجنوبية لما تتميز به في مجال صناعة سيارات”.

وأضاف: “حصلت على تأشيرة دخول وسافرت إلى العاصمة سيئول خلال مارس/آذار 2013، لم أكن أحمل سوى جواز سفري، وأخبرت موظفي الهجرة بأنني لاجئ، فقالوا لي إنني لا أحتاج إلى تقديم أي معلوماتٍ أخرى، وبعدها حصلت على بطاقة الأجنبي تخولني البقاء في البلاد 6 أشهر، وتعطيني الحق في العمل، كما تضمن البطاقة لحاملها الحق في الرعاية الطبيّة المجانية، وحقوقاً أساسيةً أخرى”.

وبيّن أحمد أنه كان يعيش حياة مريحة عندما كان يدير أعماله في حلب، لكن في أواخر 2012، فرضت الحرب عليه وعلى شريكه إقفال المرآب الذي كان يعمل فيه في إصلاح السيارات الكورية، ثم تعرض شريكه للخطف، واضطرت عائلته إلى دفع مبلغٍ كبيرٍ من المال مقابل إطلاق سراحه.

وبحسب أحمد، فإنه يسمح له بالعودة إلى سوريا، كما يحق له العمل بصورةٍ قانونية في كوريا الجنوبية، كما أن حاجز اللغة يؤثر على قدرته على العمل في تصليح السيارات كميكانيكي بارع متمتع بالخبرة في السيارات الكورية.

ونوّه أحمد إلى أنه يكسب حوالي 100 إلى 150 دولار أمريكي في اليوم، وهو مبلغ بسيط مقارنة بالمصاريف، “ولكن تمكنت من كسب زبائن كوريين وأصبحت معروفا بالمنطقة وهذا الأمر يفرحني جداً”.

وأشار أحمد إلى أنه يقيم حالياً في مكان جميل يشبه مدينته في سوريا، قائلاً: “آمل أن تنتهي الأزمة قريباً لأتمكن من العودة إلى سوريا، والاجتماع مجدداً بوالدتي ووالدي الذي تدهورت صحته”.

وختمت الوكالة بالقول إن كوريا الجنوبية استقبلت أعداداً متزايدةً من طالبي اللجوء السوريين، حيث طلب حوالي 650 سورياً اللجوء إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2015، بينهم أكثر من 500 شخص حصلوا على وضع إنساني، كما قررت حكومة كوريا الجنوبية خلال 2014 السماح للسوريين بالبقاء دون الحاجة إلى المرور بإجراءات تحديد وضع اللاجئ المعتادة التي قد تستغرق سنوات، حيث يشكّل السوريون غالبية حاملي التأشيرات الإنسانية في كوريا الجنوبية، ويبلغ عددهم 730 شخصاً.