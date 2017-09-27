3 ثغرات أمنية خطرة بمتصفح ” غوغل كروم “

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى وجود 3 ثغرات أمنية بمتصفح #غوغل_كروم قبل الإصدار 61.0.3163.100، وقد تم تصنيف اثنتين منها بأنها خطرة.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، ينصح الخبراء الألمان بضرورة تحديث متصفح غوغل كروم إلى الإصدار الآمن، وإلا سيتمكن القراصنة من السيطرة على الحواسيب المكتبية عبر الإنترنت.

ويمكن للمستخدم التحقق من إصدار غوغل كروم وتنزيل التحديث الجديد إذا لزم الأمر عن طريق قائمة إعدادات كروم، من خلال النقر على الأشرطة الثلاثة الأفقية عبر بنود قائمة “المساعدة/حول غوغل كروم