أحرقها بالسجائر و سكب عليها الزيت المغلي .. تركيا : الشرطة تبحث عن سوري عذب زوجته و أم أطفاله الخمسة بطريقة وحشية ( صور )

أحرقها بالسجائر و سكب عليها الزيت المغلي .. تركيا : الشرطة تبحث عن سوري عذب زوجته و أم أطفاله الخمسة بطريقة وحشية ( صور )

تبحث السلطات التركية عن رجل سوري احتجز زوجته وعذبها بشكل وحشي، في مدينة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السيدة السورية تعرضت للضرب والتعذيب لمدة 15 يوماً، على يد زوجها، قبل أن تتمكن من الهرب.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن السوري محمود ميقباني (35 عاماً)، قام باحتجاز زوجته منال العربي (30 عاماً)، في حي حج بايرام، وتعذيبها عبر ضربها بأدوات حديدية، وإطفاء السجائر بجسدها، وطعنها بالسكين.

ولم يكتف الزوج بذلك فحسب، بل قام بإغلاق فم زوجته بشريط لاصق، بهدف إخفاء صوتها، وقام أيضاً بسكب الزيت المغلي على جسدها، أمام أطفالها الخمسة.

وخلال مغادرة الزوج للمنزل في العشرين من الشهر الجاري، تمكنت الزوجة من الفرار، واصطحبت معها طفلها الذي يبلغ من العمر شهرين، وطلبت المساعدة من جيرانها الأتراك.

ورغم عدم إتقان السيدة للغة التركية، إلا أن بعض الإشارات، إلى جانب آثار التعذيب الظاهرة على جسدها كانت كفيلة بقيام جيرانها بطلب الشرطة والإسعاف، ليتم نقلها إلى مستشفى “الشهيد نجيب فاضل”.

وبقيت السيدة في العناية المشددة لمدة يومين، وأجريت لها عملية جراحية بيدها، لتتجاوز لاحقاً مرحلة الخطر، إلا أن آثار التعذيب ما زالت ظاهرة بوضوح على جسدها.

وقالت الزوجة بعد تماثلها للشفاء، إن زوجها كان يعاملها بعنف منذ مدة طويلة، إلا أن الوضع ازداد سوءاً بعد عودة عائلتها إلى سوريا، وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير: “كان يضربني مذ كنا في سوريا، تحدثت ذات مرة لشقيقتي وأخبرتها بما يفعله بي، فطلبت مني عدم التحدث عن ذلك، واضطررنا لاحقاً للجوء إلى تركيا، ثم عادت عائلتي مؤخراً إلى سوريا”، ما دفع الزوج لزيادة تعنيفه وتعذيبه لزوجته.

وأضافت الزوجة: “أقفل علي الباب وعذبني على مدار 15 يوماً، أحرق جسدي بالسجائر، (AksAlser.com)، وأغلق فمي كي يمنعني من الصراخ، كما سكب الزيت المغلي على جسدي، وتطاير الزيت ليصيب اثنين من أطفالي”.

وتقدمت العربي، التي لم تذكر الأسباب التي دفعت بزوجها للقيام بتلك الأفعال الإجرامية، بشكوى ضده، ونقلت هي ورضيعها لوصاية وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، في الوقت الذي تبحث الشرطة عن زوجها وبقية أطفالها، حيث لم تجدهم في المنزل.

المصدر : Hurriyet