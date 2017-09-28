أسراب من النحل تغزو منزلاً في أستراليا و تحوله إلى مصنع عسل

أسراب من النحل تغزو منزلاً في أستراليا و تحوله إلى مصنع عسل

استيقظت مواطنة #أسترالية ، ذات صباح على صوت طنين هائل يقترب من منزلها وعندما اقتربت من مصدر الصوت وجدت المفاجأة.. أسراب من النحل تغزو منزلها.

وقالت ميغان سوثيرلاند، في حديث مع قناة “صن رايز السابعة” الأسترالية، إنها وجدت أعدادًا هائلة من النحل تغطي نافذة المنزل، وبفحص دقيق للجدران اكتشفت صدفة أن أسراب النحل عششت في كل تجويف داخل وخارج منزلها.

وأضافت أن النحل حول منزلها إلى “مصنع كامل للعسل”.

وتقول ميغان إنها استطاعت في اليوم الأول استخراج 30 كيلوغرامًا من العسل، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، لكنها الآن تواجه مشكلة بسبب الأضرار التي لحقت بالمنزل وتقول “لقد أصبح المنزل بالكامل لزجًا بما تعنيه الكلمة”.

وأضافت أنها تعتقد أن النحل استطاع بناء هذه الخلايا وإنتاج تلك الكميات من العسل على مدار أكثر من عامين دون أن يلاحظه أحد.

وتقول إن لديها مخاوف حاليًا بشأن سلامة بناء المنزل.

وأوضحت: “أعتقد أن هناك مزيدًا من الضرر لحق بالمنزل أكثر مما نراه حقًا”.

لكنها قالت إنها “ستستفيد من العسل الذي جمعته”. موضحة أنها “ستبيعه لأصدقاء لها أبدوا رغبتهم في شرائه”.