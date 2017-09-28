ألمانيا : استطلاع يظهر أن غالبية الألمان ضد تهميش حزب ” البديل ” في البرلمان !

ألمانيا : استطلاع يظهر أن غالبية الألمان ضد تهميش حزب ” البديل ” في البرلمان !

أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي تهميش حزب “البديل من أجل ألمانيا” في البرلمان الاتحادي للبلاد.

وقال 63% ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجري قبل الانتخابات من قبل معهد فورسا لصالح لمجلة “شتيرن”، أن ذلك الحزب الشعبوي يجب أن يُعامل تماما مثل أي حزب آخر في البرلمان.

بينما رأى ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع ضرورة أن تقوم الأحزاب الأخرى بتهميش حزب البديل، الذي سيُمثل على المستوى الاتحادي للمرة الأولى.

واعتبر 52 % من الذين شملهم الاستطلاع أن لحزب البديل الحق في تعيين نائب لرئيس البرلمان وفقا للقواعد البرلمانية، ولكن 44 % كانوا ضد ذلك.

وحصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” على ما يقرب من 13% من الأصوات في انتخابات يوم الأحد، مما يجعله ثالث أقوى الأحزاب في البرلمان الألماني الجديد. (DPA-DW)