ألمانيا : الحكومة الاتحادية تزيد من حدود استقطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

أدخلت الحكومة الألمانية تعديلاً جديداً، رفعت بموجبه اشتراك تأمين المعاشات التقاعدية، ما يوجب على أصحاب الدخل المتوسط والدخل العالي، التكيف مع المساهمات الاجتماعية المتزايدة، العام المقبل.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء، على التعديل المنتظم فى التأمينات الاجتماعية لعام 2018، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة العمل الفيدرالية.

ونتيجة لذلك، يرتفع سقف الاشتراك في تأمين المعاشات التقاعدية والبطالة غربي ألمانيا من 6350 إلى 6500 يورو للدخل الشهري الإجمالي، ويرتفع في الشرق من 5700 إلى 5800 يورو.

وذكر الموقع أن الاشتراكات الاجتماعية لا تفرض إلا على الإيرادات التي تصل إلى الحد الأقصى للإشتراكات، وبالتالي فإن الدخل الوارد أعلاه يخلو من الاشتراكات.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين الرعاية الصحية، ستكون الزيادة في الحد الأقصى للإشتراكات من الدخل الشهري الحالي المتراوح ما بين 4350 و 4425 يورو، وهذه القيمة موحدة وتنطبق على كل مناطق في ألمانيا، سواء في الشرق أو في الغرب.

وأشار الموقع إلى أن حد المسؤولية التأمينية للتأمين الصحي، سيرتفع من 4800 إلى 4950 يورو، وذكر أن الدخل في عام 2016، زاد بنسبة 2.42%، وقد زاد في الغرب بنسبة 2.33%، في حين ارتفع في ألمانيا الشرقية بنسبة 3.11%.

وختم الموقع بالقول إنه بعد انتخابات البوندستاغ والنهاية المعلنة للائتلاف الكبير، والذي يتألف من أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط، فإن الحكومة الاتحادية الحالية تبقى في منصبها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، ويمكنها أيضاً اتخاذ قرارات جديدة، أما القرار الذي اعتمد الآن، فما يزال يتطلب موافقة المجلس الاتحادي.

المصدر : Spiegel